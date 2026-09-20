Muğlalı dağcılar Gaziler Günü için 1745 rakımlı Ayıçtu Zirvesi'ne Türk bayrağı çekti

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Muğlalı dağcılar Gaziler Günü anısına, Muğla'nın 1745 rakımlı Ayıçtu Zirvesi'ne bayrak direği dikerek Türk bayrağını göndere çekti.

Antrenör Nursel Ölmez liderliğinde, bayrak direği ve tüm malzemeleri tedarik eden Onur Güven, Fikret İrez, Nurettin Karaduman, Ali Osman Aktürk ve Mustafa Tuğrul'dan oluşan ekip,

zirvede vatandaşların duygu ve düşüncelerini paylaşabilmesi amacıyla anı defteri bıraktı. Etkinlik kapsamında katılımcılar, Gaziler Günü'nün anlam ve önemine ilişkin düşüncelerini anı defterine yazdı.

Ayıçtu Zirvesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Türk bayrağı zirvede dalgalandırılırken, organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür edildi.

Etkinlikte, "Gaziler Günü anısına Muğla'mızın 1745 rakımlı Ayıçtu Zirvesi'ne bayrak direğimizi dikip bayrağımızı dalgalandırdık. Bir de anı defteri koyup düşüncelerimizi yazdık. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı