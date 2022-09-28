Muğla yerel haberleri | Marmaris'te Yaşam Savunucuları, Muçev'in Çed Bilgilendirme Toplantısını Protesto Etti

Muğla yerel haberi: Muğla’nın Marmaris ilçesinde mahkeme kararıyla iptal edilen ‘Yat Yanaşma Yeri Kapasite Artırımı’ projesi için yeniden başlatılan ÇED süreciyle ilgili ‘Halkın Katılım Toplantısı’, vatandaşlar tarafından protesto edildi. Protesto üzerine, yetkililer toplantıyı iptal etti.

ESMA TURAN

Muğla'nın Marmaris ilçesinde mahkeme kararıyla iptal edilen 'Yat Yanaşma Yeri Kapasite Artırımı' projesi için yeniden başlatılan ÇED süreciyle ilgili 'Halkın Katılım Toplantısı', vatandaşlar tarafından protesto edildi. Protesto üzerine, yetkililer toplantıyı iptal etti.

Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) Turizm Ticaret Limited Şirketi tarafından Marmaris'in Karaca Mahallesi Söğüt mevkiindeki, tekne-yat yanaşma yeri kapasiteli 'Yat Yanaşma Yeri Kapasite Artırımı' projesine 9 Eylül 2020'de Muğla Valiliği tarafından 'ÇED Gerekli Değildir' kararı verildi.

Marmaris Belediyesi, Muğla İdare Mahkemesi'ne projeye ilişkin verilen 'ÇED Gerekli Değildir' kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı. Muğla 3. İdare Mahkemesi, söz konusu proje için 'ÇED Gerekli Değildir' kararını iptal etti ve Danıştay 6. Dairesi de mahkemenin verdiği kararı onayladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aynı proje için ÇED sürecini başlattı ve 27 Eylül'de "Halk Katılımı Toplantısı" için çağrı yaptı. Muhtarlıkta yapılan toplantıya bölge halkı, Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi, Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Datça, Gökova ile Menteşe meclisleri ve Deştin Çevre Platformu temsilcileri katıldı.

Vatandaşlar, toplantının yapılmasının usulen mümkün olmadığını belirterek protesto etti. Protesto üzerine yetkililer toplantıyı iptal etti.

"SUÇ TEŞKİL EDECEĞİNİ SÖYLEDİLER"

Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi'nce toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle dendi:

"Toplantıya başkanlık eden Bakanlık temsilcisi şirketin sunumuyla oturumu başlatmak istedi ancak Karacasöğüt sakinlerinin usul hakkındaki itirazlarını ısrarla dile getirmeleri üzerine yurttaşlara söz vermek zorunda kaldı. Projenin yaratacağı sonuçlardan yaşamları doğrudan etkilenecek yurttaşlar, ortak görüş olarak toplantıya konu proje tanıtım dosyasının halkı bilgilendirmek yerine yanıltmak için hazırlanmış bir içeriğe sahip olduğunu, bakanlığın böylesi bir dosya üzerinden ÇED sürecini başlatmasının mahkeme kararını tanımamak anlamına geleceğini ve suç teşkil edeceğini söylediler. Toplantının yapılmasının usulen mümkün olmadığını, bu itirazların dayandığı mevzuatların da yer aldığı dilekçe katılımcılar arasında imzaya açıldı ve bakanlık temsilcilerinin dilekçeyi tutanağa ekleyecekleri beyanı ile yetkililere teslim edildi.

"YETKİLİLER GÖREVİ KÖTÜYE KULLANDI"

Ayrıca bakanlık temsilcilerine yurttaşlar tarafından sözlü olarak da ifade edildi. Toplantının sürdürülmesi yönünde bakanlık yetkililerinin ısrarı karşısında vatandaşlar kararlı tutumlarını ve protestolarını sürdürdüler. Bunun sonucunda yetkililer toplantıyı iptal ettiklerini açıkladılar. Ancak katılımcılara bir örneğini vermek zorunda oldukları toplantı tutanağını halktan kaçırıp, toplantının gerçekleşmeme nedeni olarak 'halkın bilgi almak istemediğini' yazarak yeni bir usul kusuru ve görevi kötüye kullanma suçuna ortak oldular."