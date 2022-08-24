Muğla yerel haberleri | Bodrum Çağdaş Sanat Fuarı Açıldı

Muğla yerel haberine göre Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Bodrum Çağdaş Sanat Fuarı’nın ikinci edisyonu, Herodot Kültür Merkezi’nde yapılan prömiyer ve kokteyl ile sanatseverlerle buluştu.

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Bodrum Çağdaş Sanat Fuarı'nın ikinci edisyonu, Herodot Kültür Merkezi'nde yapılan prömiyer ve kokteyl ile sanatseverlerle buluştu.

Dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını Bodrum'da sanatseverlerle iki edisyonda bir araya getirmeyi hedefleyen ve ilk edisyonu temmuz ayının başında yapılan fuarın ikinci edisyonu, 28 Ağustos Pazar gününe kadar yaklaşık 60 galeri, yurt içi ve yurt dışından 500 sanatçı ile koleksiyonerler ve sanatseverleri ağırlayacak. Bodrum Belediyesi, Bodrum Belediye AŞ, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, BODTO, MİTSO, BODER destekleriyle DEMOS Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarda; klasik, modern ve çağdaş sanatçıların resim, heykel ve enstalasyon çalışmalarının yanı sıra plastik ve görsel sanatlara ilişkin üretim ve canlı performanslar da bulunuyor.

Fuar'ın açılış törenine; Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, MİTSO Başkanı Reşit Özer, DEMOS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aslan, Fuar Danışmanı Zeynep Göztepe, oda başkanları ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılış konuşmasını yapan ve fuara katılım sağlayan herkese teşekkürlerini sunan DEMOS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aslan, Bodrum'da yaşayan sanatseverlerin fuara olan ilgisinin çok güzel olduğunu söylerken, 28 Ağustos akşamına kadar sürecek fuarın Bodrum için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Böyle bir organizasyona belediye olarak ev sahipliği yapmanın gurur verici olduğunu belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bodrum'un ismi her zaman kültürle, sanatla anılacak diye düşünüyoruz. Umuyorum ki bundan sonraki fuarlarımız da böyle güle oynaya başlar ve devam eder. Fuara katılan bütün sanatçılarımıza hoş geldiniz diyoruz. Sanatçılarımızın işini kolaylaştırmak için belediye olarak biz her zaman buradayız" diye konuştu.

Sanatsal etkinliklerin Bodrum'un marka değerinin korunmasına ve güçlendirilmesine fayda sağladığını paylaşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Bir markanın değeri onu bir defa tanıtıp yükseklere çıkarıp orada bırakmak değil, hep yukarıda tutmakla ölçülebiliyor. Bodrum markasını en tepede tutmak adına bazı şeyleri sürekli hatırlatacağız. Bu açıdan sanat Bodrum'a en yakışan faaliyetlerden. Bu organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.