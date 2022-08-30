Muğla yerel haberi: Muğla'da 30 Ağustos zafer bayramı törenle kutlandı

Muğla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde, jandarma komandoların yaptığı gösteri büyük alkış aldı.

Muğla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanında Vali Orhan Tavlı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün çelenk koymasıyla başladı. Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Baro Başkanı Cumhur Uzun, vali yardımcıları, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, askeri birlikler, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi parti ile meslek odaları temsilcilerinin de katıldığı törende, Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Türk bayrağının göndere çekilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi.

Muğla Valiliği'nde tebriklerin kabul edilmesinin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Vali Orhan Tavlı ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün askeri birliklerin ve halkın bayramı kutlandı. Şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisinin ardından sporcular geçit yaptı. Tören, jandarma komandoların ilgi gördüğü gösterisinin ardından sona erdi. - MUĞLA