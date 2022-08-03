Muğla yerel haberi | Menteşe Belediyesi'nin Çocuk Bilim Parkı Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Menteşe Belediyesi'nin Çocuk Bilim Parkı, haziran ve temmuz aylarında 3 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Belediye Başkanı Bahattin Gümüş çocukların okulların tatile girmesi ile birlikte Bilim Parkı'na ilgi gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bilim parkımız yaz aylarında çocukların ilgi odağı oldu. Haziran ve temmuz aylarında arada 10 günlük bayram tatili olmasına rağmen 3 binden fazla ziyaretçiyi bilim parkımızda ağırladık. Çevre il ve ilçelerden de çocukların merak edip ziyaret ettiği bilim parkımızda merak eden, soran sorgulayan çocukların yetişmesine katkı sağlıyoruz."

Parkı gezmek isteyen yurttaşlar, pazar ve pazartesi günleri hariç haftanın her gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak parkı ziyaret edebilir. Park ziyaretinde bulunmak isteyen eğitim kurumları ise Menteşe Belediyesi'nin 0 252 214 48 80 numaralı irtibat telefonundan dahili numara 5310'a bağlanarak randevu alabilir.