Muğla yerel haberi... Bodrum Belediye Başkanı Aras, Büyük Taarruz'un 100. Yılında Afyon'da

Muğla gelişmesine göre Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve beraberindekiler, Büyük Taarruz’un 100’üncü yılında Afyonkarahisar ve Kütahya’da bulunan şehitlikleri ziyaret etti, Zafer Yürüyüşü'ne katıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve beraberindekiler, Büyük Taarruz'un 100'üncü yılında Afyonkarahisar ve Kütahya'da bulunan şehitlikleri ziyaret etti, Zafer Yürüyüşü'ne katıldı.

Ziyaretlerde Başkan Aras'a Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Bodrum Şube Başkanı Meral Saraçbaşı, ÇYDD öğrencileri ve CHP Bodrum Kadın Kolları Başkanı Umut Anıl Özdoğan eşlik etti. Yıldırım Kemal Şehitliği'nden başlayan ziyaretlerde Aras ve beraberindekiler; Zafertepe Şehitlik Anıtı, Dumlupınar Şehitliği ile Afyon Şuhut'ta bulunan Atatürk Evi'ne gitti.

Şuhut ziyaretinin ardından Zafer Yürüyüşü'ne katılan Aras ve beraberindekiler Büyükkalecik Köyü'ne hareket etti. Büyük Taarruz'un 100'üncü yılında, Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğrayan Kocatepe'de zirve yürüyüşü yapıldı. Yaklaşık üç kilometrelik zirve yürüyüşünde Aras'a, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da eşlik etti.

Ziyaret ile ilgili konuşan Aras, şunları söyledi:

"CENNET TOPRAKLARIN DEĞERİNİ HER ZAMAN KORUYACAĞIZ"

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılında, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi mensuplarıyla, öğrencilerimizle, başkanlarımızla, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Kadın Kolları Başkanımızla beraber, Afyon gezisine geldik ve burada şehitlikleri dolaşıyoruz. Zafer Tepe'ye gittik, Dumlupınar'a geldik. Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı'nı gördük. Şehit Teğmen Yıldırım Kemal'in Şehitliği'ne gittik. Oraları gördük ve o günleri tekrar hatırladık, dimağlarımıza tekrar kazıdık. Anadolu'muzun bağrında verilen bağımsızlık mücadelesini, bu cennet toprakların değerlerini her zaman koruyacağız."