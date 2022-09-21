Muğla yerel: Ali Poyrazoğlu, 'Şıngır Şıngır Beyoğlu' ile 1 Ekim'de Bodrum Kalesi'nde

Tiyatro sahnelerinde yarım asırdan fazla bir süreyi geride bırakan usta oyuncu Ali Poyrazoğlu, "Şıngır Şıngır Beyoğlu" oyunu ile 1 Ekim akşamı Bodrum Kalesi'nde olacak.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nün organizasyonu ile halka açık olarak gerçekleştirilecek Ali Poyrazoğlu'nun tek kişilik doğaçlama oyunu Şıngır Şıngır Beyoğlu, 1 Ekim günü 20.30'da Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde tiyatroseverler ile buluşacak.

USTA OYUNCULARDAN DUYGULANDIRAN SÖZLER

Şıngır Şıngır Beyoğlu'nu özel olarak Beyoğlu Kültür Yolu Festivali için yazdığını belirten Poyrazoğlu, "Sahnenin tozu da tıpkı kar gibi inanılmaz bir büyüyle örter her şeyi. Kar yağıp örtse de izlerin zihnimizdeki uzantısı kalır. Giderken iz bırakır sevdiğimiz oyuncular, yazarlar, şairler, seyirciler... Bıraktığımız izler sizin içindir, sizlerindir. Düş gücü denizlerinin korsanıdır seyirciler, oyuncular. İstedikleri limana demir atarlar" dedi.

"BODRUM SANATLA GÜÇLENECEK"

Dram, trajedi ve yaşanmışlıkları sahnede doğaçlama bir şekilde buluşturan tiyatronun yaşayan efsanesi Ali Poyrazoğlu'nun Bodrum'da sahne almasından dolayı memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Sanat hayatında 60 yılı geride bırakmış usta tiyatro oyuncumuz Ali Poyrazoğlu'nu Bodrumlu sanatseverler ile buluşturacak olmak bizler için çok kıymetli. Sanat ve kültür ile yoğrulmuş, iç içe geçmiş bu kadim topraklarda, son yıllarda geri plana atılmaya çalışılan kültür sanat etkinliklerini, değerli sanatçı dostlarımızın da destekleriyle canlı tutuyoruz. Bodrum, kültür ve sanatla güçlenecek" diye konuştu.