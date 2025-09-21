Haberler

Muğla ve Antalya'daki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Köyceğiz ilçesi ile Antalya'nın Alanya Yaylakonak bölgelerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Yangınlarla ilgili mücadelede hava ve kara ekiplerinin aralıksız çalıştığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından Muğla Köyceğiz, Antalya Alanya Yaylakonak yangınlarına ilişkin bir paylaşım yaptı. Bakan Yumaklı, Muğla ve Antalya'daki yangınların havadan ve karadan yapılan aralıksız mücadele sonucu tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı paylaşımında, "Muğla Köyceğiz, Antalya Alanya Yaylakonak yangınları; hava filomuzun, kara araçlarımızın ve orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı. Ormanlarımızı korumak, geleceğimize sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Ormanlarda yangına sebep olacak davranışlardan uzak duralım. Yeşil Vatanımızı cansiparane şekilde savunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
