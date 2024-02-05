Muğla Valisi İdris Akbıyık Yılın 'Pozitif' Valisi Seçildi

Muğla Valisi İdris Akbıyık Uluslararası Radyocular Birliği tarafından yılın 'Pozitif' valisi seçildi. Vali Akbıyık'a ödülünü Uluslararası Radyocular Birliği Genel Başkanı Yusuf Erbaş Muğla Valiliği ziyaretinde verdi.

Törene yoğun programı nedeniyle katılamadığını belirten Vali İdris Akbıyık, "Medyanın önemli STK'larından olan RADEV'den ödül almaktan mutluluk duyuyorum. Radyo severlerin oylarıyla, Yılın Pozitif Valisi ödülünü almak güzel bir duygu. Muğla için gece gündüz çalışmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Güzel Muğla'mızı tanıtmak, geliştirmek bizim önceliğimiz. Ödülün ismi gibi 'Pozitif' olmaya devam edeceğiz." dedi.

Radyo Evi Derneği (RADEV) Başkanı Yusuf Erbaş ise, "Halkla ilişkiler ve tanıtım hizmetlerinde farkındalık oluşturan Muğla Valisi İdris Akbıyık, radyo severlerin, Radyocuların da dikkatini çekmiştir. Örnek hizmetleri, samimi devlet adamı olarak başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz" diye konuştu. - MUĞLA