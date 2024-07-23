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Muğla Valisi İdris Akbıyık, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

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Muğla Valisi İdris Akbıyık, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, gazetecilerin doğru ve güvenilir habercilik anlayışıyla toplumun sağlıklı bilgiye ulaşmasında kritik bir rol üstlendiğini söyledi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yayılmadığı mesajında, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı basının, demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından birisi olduğunu açıkladı.

Vali Akbıyık mesajında, "Basın, haber alma, yayma ve ifade özgürlüğünün yanı sıra, kamu adına doğru, objektif, güncel ve etik değerlere uygun, milli değerlere ve kişi hak ve özgürlüklerine dayalı bir anlayışın oluşmasına ve demokrasinin güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Basın sadece haber vermekle kalmayıp, aynı zamanda toplumun sesi ve vicdanı olarak, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında kritik bir görev üstlenmektedir. Günümüzde bilgi kirliliği ve dezenformasyonun hızla yayıldığı bir ortamda, basının önemi her zamankinden daha fazla artmaktadır. Doğru ve güvenilir habercilik anlayışı ile hareket eden gazetecilerimiz, toplumun sağlıklı bilgiye ulaşmasında kritik bir rol üstlenmiştir. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı vesilesiyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan tüm basın mensuplarımızı tebrik ediyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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