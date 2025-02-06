Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi

Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi
İstanbul Mısır Çarşısı'nda bir restoranda yangın çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi

Mısır Çarşısı'nda korkutan yangın
MSB'den teğmenler açıklaması: TSK'nın itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar

TSK teğmenlerin neden ihraç edildiğini açıkladı
Mesut Hançer'in sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor

Sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye hala onu bekliyoruz

Muğla Valisi Akbıyık'tan Santorini Yakınlarındaki Sürekli Depremlerle İlgili Açıklama

Muğla Valisi Akbıyık'tan Santorini Yakınlarındaki Sürekli Depremlerle İlgili Açıklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Ege Denizi'nde Santorini Adası yakınlarındaki depremler hakkında bilgi verdi. Depremlerin büyük çapta etkili olmadığını ancak hazırlıkların yapıldığını vurguladı. Ayrıca, olası büyük depremlere karşı senaryolar hazırladıklarını belirtti.

Ege Denizi'nde Santorini Adası yakınlarında yaşanan sürekli depremlerle ilgili olarak Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Son dönemde meydana gelen sismik hareketlilik hakkında konuşan Vali Akbıyık, Muğla'ya en yakın depremin 140 kilometre mesafede gerçekleştiğini ve bölgede 140 ile 200 kilometre arasında sürekli depremler yaşandığını belirtti.

Vali Akbıyık, depremlerin büyük çapta etkili olmadığını ancak olması ihtimal riskler karşısında hazırlıkların yapıldığını vurgulayarak, "Tabii ki dereceleri düşük ancak biz bu konuda tedbirlerimizi alıyoruz. Gerekli senaryolarımızı hazırlıyoruz. Çeşitli bilim adamları bu bölgeyi inceliyor. 6 veya 7 üzeri bir deprem ihtimalinde ise Tsunami meydana gelebilir, ya da Bodrum ve Datça gibi sahil İlçelerimiz etkilenebilir" dedi.

Bu kapsamda şehirdeki tedbirlerin arttırıldığını belirten Vali Akbıyık, "Geçtiğimiz günlerde AFAD ile birlikte Emniyet, Sahil Güvenlik ve Kaymakamlarımız ile toplantılar gerçekleştirdik. Muğla İl Afet Planlama çerçevesinde İlçelerimizde gerekli tedbirlerin alınması yönünde senaryolarımızı oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

AFAD Başkanlığı'nın Muğla'ya bilimsel ve personel anlamında destek verdiğini belirten Vali Akbıyık, depreme karşı hazırlıkların sürekli güncellendiğini ifade etti. Halkı gereksiz panik ortamına sokmadan bilinçlendirme çalışmaları yapıldığını belirten Vali Akbıyık, "Bölgemizde her zaman fay hatları mevcut ve biz bunun bilinciyle hareket etmeliyiz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte depreme hazır olmamız gerekiyor. Allah milletimizi ve devletimizi büyük afetlerden korusun" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Necla Nazır hastaneye kaldırıldı
img

Sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye hala onu bekliyoruz
img

Toki yeni ucuz konut satışlarına başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalya'da helikopter kazası! Milyarder iş insanı hayatını kaybetti

Yere çakılan helikopter dünyaca ünlü iş insanına mezar oldu
36 yıllık evlilikleri biten Tibuk çiftinin tazminat anlaşmazlığı

Ünlü çiftin evliliği sona erdi! 50 milyon liralık tazminat az bulundu
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Ünlü alışveriş sitesine rekabet soruşturması açıldı

Ünlü alışveriş sitesine soruşturma
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu

Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.