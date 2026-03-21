Vali Akbıyık bayramda güvenlik güçleri ile bir araya geldi

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Ramazan Bayramı vesilesiyle Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Muğla İl Jandarma Komutanlığı personeliyle bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı.

Vali Akbıyık, ziyaretleri kapsamında bayram mesaisinde olan polis ve askerlerle tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı. Muğla'nın 'yeryüzü cenneti' niteliğine vurgu yapan Akbıyık, şehrin sahip olduğu huzur ve güven ortamının sürdürülmesinde güvenlik güçlerinin rolünün hayati önem taşıdığını belirtti. Ziyaret sırasında personelle yakından ilgilenen ve samimi bir sohbet gerçekleştiren Vali Dr. İdris Akbıyık, "Yeryüzü cenneti Muğla'mızda var olan huzur ve güven ortamının devamlılığı için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan kahramanlarımızla bir aradayız. Vatandaşlarımızın huzur içinde bir bayram geçirmesi için sergilediğiniz özveri takdire şayandır "dedi.

Vali Akbıyık, emniyet ve jandarma teşkilatı üyelerine görevlerinde başarılar dilerken; tüm personele ve ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulunarak ziyaretlerini sonlandırdı. - MUĞLA

