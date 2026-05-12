Muğla Valiliği ve ADM Elektrik iş birliği protokolü imzaladı

Muğla Valiliğince ilan edilen '2026 Muğla Gençlik Yılı' kapsamında, gençlerin sosyal, eğitsel ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla dev bir adım daha atıldı. Muğla Valiliği ile Aydın, Denizli ve Muğla illerinde elektrik dağıtım hizmeti sunan ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. arasında geniş kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ve '2026 Aile Yılı' yaklaşımıyla uyumlu olarak hayata geçirilen Muğla Gençlik Yılı, gençlerin toplumsal kalkınmadaki rolünü güçlendirmeyi hedefliyor. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın himayelerinde yürütülen süreç, 'Katılım ve Söz Hakkı', 'Kültür ve Değerler', 'Sağlık ve Hareket' ile 'Gelecek ve Teknoloji' olmak üzere dört ana eksen üzerine inşa edildi.

Protokol töreninde konuşan Aydem Enerji Genel Müdürü Emrah Kalkan, sadece teknik bir operasyon yürütmediklerini, bölgeye değer katan sosyal sorumluluk projelerini önemsediklerini vurguladı. Kalkan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Gençler için yapılacak yatırımın ülkemizin geleceği için stratejik bir adım olduğuna inanıyoruz. Muğla Gençlik Yılı yaklaşımı, gençlerin karar alma süreçlerinde etkin olması ve teknolojiyle güçlü bağlar kurması açısından çok güçlü bir vizyonu temsil ediyor. ADM Elektrik olarak, eğitimden çevreye kadar birçok alanda üstlendiğimiz sorumluluğu bu protokolle bir üst seviyeye taşıyoruz. Geleceğimizi kamu, üniversite ve özel sektör iş birliğiyle inşa edeceğiz."

Muğla Valisi İdris Akbıyık ise törende yaptığı açıklamada, Gençlik Yılı'nın sadece bir isimden ibaret olmadığını, projelerle ilmek ilmek örüldüğünü belirtti. Özellikle 'Muğla Gençlik Kart' ve 'Bir Fikrim Var' projelerine dikkat çeken Vali Akbıyık, "Gençlerimizin yerel yönetim süreçlerine dahil olmasını ve kendi gelecekleri hakkında söz sahibi olmalarını çok önemsiyoruz. Lansmanını yaptığımız projeler bu vizyonun somut ürünleridir. Gençlerimiz artık sadece takip eden değil, bizzat üreten ve yöneten bir konuma gelecekler. Muğla'nın her bir ilçesinde, her bir köyünde yaşayan gencimize ulaşana kadar durmayacağız. İlimizin sadece turizmle değil, eğitimiyle, teknolojisiyle ve dinamik genç nüfusuyla anılması için seferberlik ruhuyla çalışıyoruz" diye konuştu.

Yıl başından bu yana kamu kurumları, üniversiteler ve STK'ların katkılarıyla yürütülen siber güvenlik eğitimlerinden tarım temalı farkındalık programlarına kadar tüm faaliyetler, hazırlanan '2026 Muğla Gençlik Yılı Bülteni' ile kayıt altına alınarak kamuoyuyla paylaşılacak.

İmzalanan bu yeni protokolle birlikte, Muğla genelindeki gençlik çalışmalarının sürdürülebilirliğinin artırılması ve daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı