Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü 24 Temmuz'u kutladı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, 24 Temmuz 1908 tarihinin ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırıldığı önemli bir gün olduğunu açıkladı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Kaçar mesajında, "Demokratik yönetimlerde önemli bir kamusal güç olan basın, toplumu bilgilendiren ve yönlendirebilen büyük bir araçtır. Basın tarihimiz açısından dönüm noktası olan 24 Temmuz 1908 tarihi ise ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırıldığı önemli bir gündür. O günden bu güne kamuoyunun gerçek, doğru ve güvenilir haber alma özgürlüğünü sağlayan değerli basınımıza çok şey borçluyuz. Başta Muğlamızın güzide basın mensupları olmak üzere; toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri esas alan, objektif ve doğru habercilik yapan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - MUĞLA