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Muğla Seydikemer'de yangına havadan ve karadan müdahale

Muğla Seydikemer'de yangına havadan ve karadan müdahale
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zirai alanda çıkan yangına müdahale rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle güçlükle sürdürüldü. Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangının geniş bir alana yayıldığını ve etkili müdahale çalışmaları yapıldığını belirtti.

MUĞLA- Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zirai alanda çıkan yangına müdahale rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle güçlükle sürdürüldü. Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangının geniş bir alana yayıldığını ve etkili müdahale çalışmaları yapıldığını belirtti.

Muğla'nın Seydikemer Bayır Mahallesi'nde sabah saat 07.45 civarında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle zirai alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından alevlerle mücadele hem havadan hem de karadan başlatıldı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Bölgede incelemelerde bulunan Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangının geniş bir alana yayıldığını belirterek, vatandaşların can güvenliği için 335 evin boşaltıldığını, 619 kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğini ve Seydikemer Devlet Hastanesi'ndeki 45 hastanın Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini açıkladı. Yangına 5 uçak, 20 helikopter, 104 arazöz ve 1.012 personelle müdahale edilirken, Seydikemer-Antalya kara yolu da söndürme çalışmalarının güvenli şekilde yürütülebilmesi amacıyla geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Vali Akbıyık, şu ana kadar can kaybının yaşanmadığını, ancak dört evin zarar gördüğünü ve rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle yangının kontrol altına alınmasının güçleştiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
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