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Muğla Seydikemer'de Hacı Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen törenle hacı adayları kutsal topraklara dualarla uğurlandı. Seydikemer İlçe Müftüsü Orhan Turan'ın konuşması ve duygusal vedalaşmaların yaşandığı tören, hacı adaylarının manevi yolculuklarına başlamadan önceki son hazırlıklarını tamamlamaları için düzenlendi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hacı adayları, duygusal anlar eşliğinde kutsal topraklara yolculuğa çıktı.

Seydikemer'de, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törenle, hacı adayları kutsal topraklara gitmek üzere dualarla uğurlandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin yankılandığı törende, Seydikemer İlçe Müftüsü Orhan Turan, haccın İslam'daki yerini ve önemini vurgulayarak topluluğa hitap etti. Müftü Turan'ın ettiği duaların ardından, hacı adayları ve yakınları arasında duygu dolu vedalaşmalar yaşandı. Bu anlamlı tören, hacı adaylarının manevi yolculuklarına başlamadan önceki son hazırlıklarını tamamlamaları için bir araya gelmelerine imkanı sağladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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