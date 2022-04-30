Muğla Ortaca'da Köylülerin Nöbeti Sonuç Verdi: İhale İptal Edildi

ESMA TURAN

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Fevziye mahallesinde köylülerin kültürel ve sportif faaliyetler için kullandıkları ve park yapılmasını istedikleri 5 dönümlük alanın ihaleyle satışına karşı başladıkları nöbet sonuç verdi. İhale iptal edildi, alan yerel yönetime tahsis edilecek.

Ortaca'nın Fevziye mahallesinde köylüler, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için kullandıkları 5 dönümlük alanın muhtarlık tarafından idare edilmesini talep etmişti. Milli Emlak Şefliği, köylülerin talebine, "Bu bölgeler kırsal nitelikli yerleşim alanıdır, dolayısıyla sosyal donatı alanı olarak kullanılamaz" yanıtını vermişti. Köylülerin ihaleye karşı başlattıkları nöbet sonuç verdi.

ALAN YEREL YÖNETİME TAHSİS EDİLCEK

Özellikle köy ve köyden mahalleye dönüşen yerlerde hazine taşınmazlarının satışının engellenmesi ve bu yerlerin köy halkı ile kamu yararına kullanılması gerektiği çağrısında bulunan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Bakanlık düzeyinde yaptığı görüşmeler sonucu ihalenin iptal edildiğini ve alanın yerel yönetime tahsis edileceğini belirtti. Girgin, yöre halkının ve yerel yönetimin bilgisi olmadan Hazine arazilerinin rant uğruna satılmasına tepki gösterdi ve köylülerin eylemlerinin sonuç vermesinden memnun olduğunu belirtti.

AKP Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan da dün Fevziye mahallesini ziyaret ederek, geçen gün Muğla'ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştüklerini ve alanın Ortaca Belediyesi'ne tahsis edileceğini söyledi.