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Muğla Ortaca'da gençler gönüllü limon hasadında üreticilere destek verdi

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Muğla Ortaca'da gençler gönüllü limon hasadında üreticilere destek verdi
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Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Sarıgerme Mahallesi'nde gönüllü limon hasadı etkinliği düzenlendi. Etkinlikte gençler, Uluslararası Gençlik Merkezi'nin gönüllülük bilincini geliştirme amacıyla üreticilerle limon topladı.

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Sarıgerme Mahallesi'nde düzenlenen gönüllü limon hasadı etkinliğinde gençler, üreticilerle bir araya gelerek hasat çalışmalarına destek verdi.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından gönüllülük bilincini geliştirmek ve gençlerin sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almalarını sağlamak amacıyla etkinlik düzenlendi. Sarıgerme Mahallesi'ndeki limon bahçelerinde gerçekleştirilen etkinliğe gönüllü gençler katıldı. Üreticilerle birlikte limon toplayan gençler, tarımsal üretim sürecini yakından tanıma ve üreticilerin emeğini yerinde görme fırsatı buldu.

Üretimin ve emeğin önemini yerinde gördüler

Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlikte gençler, dalından limon toplamanın heyecanını yaşarken tarımsal üretimin ülke ekonomisi ve yerel üreticiler açısından önemine dikkat çekti. Etkinlik sayesinde gençler arasında dayanışma, paylaşma ve birlikte hareket etme kültürünün de güçlendirilmesi hedeflendi.

Uluslararası Gençlik Merkezi'nin gençlerin toplumsal yaşamda daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliğin, gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılmasına ve yerel üretime yönelik farkındalığın artırılmasına katkı sunduğu belirtildi.

Uluslararası Gençlik Merkezi'nin gençleri üretim, dayanışma ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle buluşturan etkinliklerine devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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