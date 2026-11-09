Muğla Menteşe'de gönüllüler 10 Kasım için mini Atatürk büstü boyadı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla gönüllüler tarafından Mini Atatürk Büstü Boyama Atölyesi düzenlendi.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen atölyede, gönüllüler bir araya gelerek mini Atatürk büstlerini boyadı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını yaşatmak ve 10 Kasım'ın anlam ve önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, gönüllüler el emeğiyle hazırladıkları çalışmalarla Atatürk'e duydukları saygı ve sevgiyi ifade etti.

Atölye çalışması, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında gerçekleştirilen anlamlı etkinlikler arasında yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı