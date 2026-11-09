Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla Menteşe'de gönüllüler 10 Kasım için mini Atatürk büstü boyadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Menteşe'de gönüllüler 10 Kasım için mini Atatürk büstü boyadı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Menteşe'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla gönüllülerce Mini Atatürk Büstü Boyama Atölyesi düzenlendi. Uluslararası Gençlik Merkezi'nde bir araya gelen gönüllüler, mini büstleri boyayarak Atatürk'e saygı ve sevgilerini el emeğiyle ifade etti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla gönüllüler tarafından Mini Atatürk Büstü Boyama Atölyesi düzenlendi.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen atölyede, gönüllüler bir araya gelerek mini Atatürk büstlerini boyadı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını yaşatmak ve 10 Kasım'ın anlam ve önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, gönüllüler el emeğiyle hazırladıkları çalışmalarla Atatürk'e duydukları saygı ve sevgiyi ifade etti.

Atölye çalışması, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında gerçekleştirilen anlamlı etkinlikler arasında yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü

Tetiğe bastığı an her şey kabusa döndü!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı

Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı

Otoyolda faciaya davetiye: Yanlış yola giren otobüs şoförü geri geri gitti

Yolcuların yüreğini ağzına getiren şoförden pes dedirten savunma

Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine geldi! Terzioğlu’ndan fon sorusuna 'abdest' yanıtı31

Fatma Betül’ün yerine gelen isimden fon sorusuna "abdest" yanıtı
Görünüşü nedeniyle eleştirilmişti! Rice'ın eşinin son hali bomba

Onu eleştirenleri bin pişman etti!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 46 yaşında hala gol atıyor

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! O yaşta leblebi gibi gol atıyor

Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı40

Ek zam için yeni formül! En düşük emekli maaşı hesaplandı
Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti

Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti