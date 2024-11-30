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Muğla Hastanesi'nde Gerçekçi Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muhtemel yangınlara karşı hazırlık amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta, itfaiye, AFAD, UMKE ve ambulans ekipleri yer aldı. Tatbikat, yangından etkilenen hastaların başarılı bir şekilde tahliye edilmesiyle sonuçlandı.

Muğla'da gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

MUĞLA - Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde muhtemel yangınlara hazırlık amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Senaryo gereği Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'nin 3.katında yangın meydana geldi. Tatbikat kapsamında bölgeye, itfaiye, AFAD, UMKE ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangından etkilenen yaralıları 3.kattan başarılı şekilde kurtardı. Bölgede kurulan triaj alanından yangından etkilenen vatandaşlara ambulans ve UMKE ekipleri tedavileri gerçekleştirdi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr.Turhan Togan, tatbikatlar sayesinde muhtemel afetlere karşı hazır olduklarını belirterek, "Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak UMKE, AFAD ve İtfaiye ekipleriyle gerçekleştirdiğimiz olduğumuz tatbikat başarıyla sonlandırıldı. Yangın tatbikatında, 3.kattan hastalarımızı başarılı şekilde tahliye edip, yangın söndürme ekiplerimiz gerekli müdahalelerde bulundu. Allah herhangi bir felaket yaşatmasın fakat muhtemel bir deprem, yangın ya da doğal afet karşısında tüm paydaşlarımızla birlikte bilgilerimizi tazeleyerek tatbikatı başarıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Muğla Hastanesi'nde Gerçekçi Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT KURT - Yerel
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