Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla genel haberleri | Mega yat Bodrum'a demirledi

Yerel Haberler

Muğla haberlerine göre Mega yat Bodrum'a demirledi Dubai Emiri Abdulla Al Futtaim'in mega yatı "Radiant", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Mega yat Bodrum'a demirledi

MUĞLA - Dubai Emiri Abdulla Al Futtaim'in mega yatı "Radiant", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Dünyanın en pahalı yatlarından biri olan Cayman Adaları bayraklı "Radiant", Bodrum'daki Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi. 2009 yılında Almanya'da üretilen 110 metre uzunluğunda 16 metre genişliğindeki Radiant'ın üzerinde bir de helikopter bulunuyor.

Forbes Dergisine göre 2.4 milyar dolar net serveti bulunan Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Abdulla Al Futtaim'in olduğu öğrenilen yat; asansör, yüzme havuzu, sinema, jakuzi, spor salonu, yüzme platformu gibi özellikleri barındırıyor. 20 yolcu kapasiteli yatta 44 mürettebat bulunuyor. Çelik ve alüminyumdan inşa edilen 5 bin 27 grostonluk yatın fiyatının 300 milyon dolar olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Yerel

Cayman Adaları Bodrum Dubai Muğla Genel Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title