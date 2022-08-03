Muğla haberleri: Köyceğiz'in saklı cenneti 'Toparlar Şelalesi'

Köyceğiz'in saklı cenneti ' Toparlar Şelalesi'

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Toparlar Şelalesi serinlemek isteyen ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

44-45 dereceyi bulan aşırı sıcaklar Köyceğiz'de bulunan vatandaşları bunaltırken, serinlemek için vatandaşlardan bazıları denizi, bazıları havuzları, bazıları yaylalarda, bazıları da klima ile serinlemeye çalışıyor. Serinlemek için alternatif alanlardan birisi de Köyceğiz Toparlar Şelalesi.

Köyceğiz Toparlar Şelalesi Fethiye Muğla karayolu üzerinde Köyceğiz İlçe merkezinden Muğla istikametine 10 km mesafede bulunuyor. Çam ağaçları arasındaki toprak yoldan yürüyen vatandaşları su sesi karşılıyor. Çam ağaçları arasında muhteşem doğa manzarası gelen yerli ve yabancı vatandaşları adeta büyülüyor. Doğa harikası Toparlar Şelalesi aktığı yeri küçük bir göl haline dönüştürüyor. Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlar gün boyu serin sularda yüzerek serinliyor.

Yine şelaleye gelen ziyaretçilerden Faruk İlhan; "Köyceğiz Toparlar Şelalesi Toparlar'ın en büyük hazinelerinden birisidir. Köyceğiz'in güzel yerlerinden birisidir. Yazın insanlar serinlemek için genellikle tercih ettiği bir yerdir. Herkese tavsiye ederim. Çok güzeldir. Yurt dışından şehir dışından gelenler çoktur. Gezilmesi, görülmesi, yüzülmesi gereken bir yerdir." dedi.

Her yıl Köyceğiz Toparlar Şelalesini binlerce yerli ve yabancı vatandaş ziyaret ediyor. Afyon Dinar'dan geldiğini ifade eden Bilgehan Erol; "Afyon Dinar'dan buraya geldik. Mükemmel bir yer. Memnunuz. Daha önce de sık sık geldiğimiz bir yer. Bu aralar gelen giden çok " dedi.