Muğla haberleri... Fethiye'de Lavanta Bahçesi'nin Hasadı Yapıldı

Fethiye Belediyesi tarafından Yeşilüzümlü Mahallesi'ne geçtiğimiz senelerde dikimi yapılan Lavanta Bahçesi'nde, lavanta ve altın otlarının hasadı yapıldı.

Belediye'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından oluşturulan Lavanta Bahçesi, hasat vermeye devam ediyor. Belediye Başkanı Alim Karaca'nın da katılım sağladığı hasatta; 1 ton yaş lavanta, 500 kilogram da yaş altın otu hasat edildi.

Hasada; Başkan Karaca'nın yanı sıra Fethiye Esnaf Odası Başkanı Mehmet Soydemir, Fethiye Likya Kadın Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca, Yeşilüzümlü Muhtarı Erkan Arıcan ve yurttaşlar katıldı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"TARIM ALANINDA CİDDİ YATIRIMLAR YAPIYORUZ"

"Bugün ikinci Lavanta Hasat Şenliği'nde burada birçok vatandaşımız ile birlikteyiz. Sizler de biliyorsunuz geçen yıl lavantanın Birinci Hasat Şenliği'ni gerçekleştirdik. Bu yıl da İkinci Hasat Şenliği'ni buradaki birçok STK'larımız, kooperatiflerimiz, Fethiyemizde ve Üzümlümüzde yaşayan birçok vatandaşımız ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Fethiye Belediyesi olarak tarıma ne kadar önem verdiğimizi daha önce sizlerle yapmış olduğumuz bütün görüşmelerde ve bütün programlarda paylaşmıştık. Bölgemizde kurmuş olduğumuz Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Likya Kadın Kalkınma ve Girişim Kooperatifi ile birlikte bölgemizin birçok tarım alanında ciddi yatırımlar yapıyoruz ve onlarla birlikte de bölgede yaşayan, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın sosyo ekonomik yapısına katkı sunuyoruz. Daha önce belediyemize ait olan 180 dönüm tarım arazisinde birçok bölgede ekim ve dikimlerini gerçekleştirmiştik ve Ata tohumları ile birlikte üretmiş olduğumuz sağlıklı ürünleri kooperatifimize tahsis ettiğimiz Bahriye Üçok Parkı'nda halkımızla buluşturmuştuk.

"ÜZÜM İŞLETME FABRİKASI KURUYORUZ"

Bölgemizde Üzüm İşleme Fabrikası kuruyoruz. Burada şarap, sirke, pekmez üreteceğiz. İhalesini yaptık. 2022 yılı sonu itibariyle bunu hayata geçirmek istiyoruz. Bölgemizdeki kooperatiflerimizle iş birliği yaparak bölgemizin sosyo ekonomik yapısına katkı sunacağız. Bu bölge ile ilgili önümüzde çok güzel çalışmalar ve projelerimiz var. Süreç içerisinde bunların ne kadar önemli olduğunu hayata geçtiğinde sizlerde göreceksiniz. Daha öncede İstanbul ve Ankara'da Üzümlü dastarından üretmiş olduğumuz birçok elbiselerin defilelerini yapmıştık. Onların meyvelerini almaya başladık. Ülkemizde ve dünyada aktif görev yapan birçok acente ile iş birliği yaparak şu an itibariyle bu bölgede ürettiğimiz ürünlerin pazarlamasını yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte de çok daha farklı projeleri hayata geçireceğiz. Onlar ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Birkaç alanda hibeler aldık. Onu da burada uygulamaya geçirerek bölgemize katkı sunacağız."