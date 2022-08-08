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Muğla haberi: Muğla Büyükşehir'den Akyarlar Kemer Mevkiine Ek İçme Suyu

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Muğla haberi: Muğla Büyükşehir'den Akyarlar Kemer Mevkiine Ek İçme Suyu

Gelen Muğla haberine göre Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’un Akyarlar Mahallesi Kemer mevkiinde başlattığı içme suyu çalışmasıyla birlikte bölgeye verilen suyu en az 2,5 katına çıkarmayı planlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'un Akyarlar Mahallesi Kemer mevkiinde başlattığı içme suyu çalışmasıyla birlikte bölgeye verilen suyu en az 2,5 katına çıkarmayı planlıyor.

İl genelinde kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak amacıyla projelerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Bodrum'da çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Akyarlar Mahallesi Kemer Mevkiine ek içme suyu sağlayacak.

Mahallede çalışma başlatan ekipler, bölgeye ek su kaynağı bularak içme suyu sağlayacak hattın yapımına başladı. Bayramdan sonra başlayan çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak, bölgeye verilen içme suyunun en az 2,5 kat artırılması planlanıyor. MUSKİ ekipleri çalışmalar sırasında bölgede basınç düşüşünden kaynaklanabilecek su kesintilerine hazırlıklı olmaları için yurttaşı uyardı.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

ANKA / Yerel

Akyarlar Bodrum Kemer Muğla Yerel Haberler

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