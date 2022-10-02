Muğla haberi! Menteşe'de Şiir ve Türkü Dinletisi

Edinilen Muğla haberine göre 7. Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında Zahire Pazarı’ndan düzenlenen Şiir ve Türkü Dinletisi büyük beğeni topladı. Muğla Sanatseverler Derneği ve Tazelenme Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen etkinlik Hamdi Demirtaş’ın türkü dinletisi ile başladı.

7. Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında Zahire Pazarı'ndan düzenlenen Şiir ve Türkü Dinletisi büyük beğeni topladı. Muğla Sanatseverler Derneği ve Tazelenme Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen etkinlik Hamdi Demirtaş'ın türkü dinletisi ile başladı.

Etkinliğin açış konuşmasını yapan Muğla Sanatseverler Derneği Başkanı Sadettin Özbek, "Bildiğiniz gibi Muğla, belediyecilik anlayışı içerisinde kültür ve sanata değer veren bir kültür sanat kenti. Böyle olmasında belediye başkanlarımızın büyük etkisi var. Menteşe Belediye Başkanı'mız Bahattin Gümüş de bu konuda çok değerli ortak çalışmalar yürütüyor. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

"BİZ, BELEDİYECİLİĞİ SADECE ALTYAPI YAPAN, SU GETİREN BİR BELEDİYE OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Şiir ve Türkü Dinletisi'nde bir konuşma yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Menteşe Belediyesi olarak 8. yılımızdayız. Bu 8 yılın 7'sinde Kültür ve Sanat Şenliği'mizi gerçekleştiriyoruz. Muğla olarak bakıldığında, önceki dönem belediye başkanlarımız bu şenlikleri 30 yıldır devam ettiriyor. Biz, belediyeciliği sadece altyapı yapan, su getiren bir belediye olarak görmüyoruz. Menteşe Belediyesi olarak, insana dokunan; çocuğa, gençlere dokunan, sanata kültüre önem veren, tarihi ve kültürüne sahip çıkan bir belediyecilik anlayışıyla hizmet ediyoruz. Menteşe, Muğla'nın merkezi. Biz, Menteşe'nin kültürün de merkezi olmasını istiyoruz. Bu nokta da Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte iç içe çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Osman Başkan'ımızın son günlerde sık sık söylediği bir tespiti var; 'Muğla, bir tarım kenti, turizm kenti, üçüncü ayağı da kültür kenti' diyor. Bunu da sizlerle beraber yapacağız. Katılımlarınız ve katkılarınız için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"BUGÜN BURADA OLMAKTAN MUTLUYUZ"

Tazelenme Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Muammer Tuna, son iki yıldır Kültür ve Sanat Şenliklerine katkı sağladıklarını belirterek, "MUSANDER ve Tazelenme Üniversitesi olarak, belediyemizin düzenlediği etkinliklere katkı sağlıyoruz. MUSANDER ile Tazelenme Üniversitesi kardeş gibiler. Bugün burada olmaktan mutluyuz. Şenlikteki etkinlikleri takip etmenizi diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Gümüş, MUSANDER Başkanı Sadettin Özbek ve Tazelenme Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Muammer Tuna'ya teşekkür plaketi verdi. Etkinlik, MUSANDER ve Tazelenme Üniversitesi üye ve öğrencilerinin müzik ve türküler eşliğinde şiir okumaları ile devam etti.