Muğla haberi: Akut, Bilgilendirme Toplantısı İçin Fethiye Belediye Başkanı Alim  Karaca'yı Ziyaret Etti

Edinilen Muğla haberine göre Akut, 15-16 Ekim 2022 tarihlerinde Fethiye, Akut Bodrum, Akut Marmaris, Akut Kaş-Kalkan ekipleri ile Fethiye’de eğitim faaliyeti yapılacak. Akut Fethiye ekipleri Fethiye’de yapılacak etkinlikle ilgili Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’yla görüşme yaptı.

Akut, 15-16 Ekim 2022 tarihlerinde Fethiye, Akut Bodrum, Akut Marmaris, Akut Kaş-Kalkan ekipleri ile Fethiye'de eğitim faaliyeti yapılacak. Akut Fethiye ekipleri Fethiye'de yapılacak etkinlikle ilgili Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yla görüşme yaptı.

Bölgedeki akut ekiplerine Fethiye'de Doğa Arama Kurtarma Eğitimi verilecek. Fethiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda Fethiye Belediyesi de programa destek sağlayacak. Akut Fethiye ekibi Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya, "Olası bir deprem veya doğa da kayıp her türlü canlı için hazır bir şekilde olabilmemiz adına önem verdiğimiz bu eğitimlerimizi destekleyen Başkanımıza tekrar sonsuz teşekkürlerimizi sunduk" dedi.

"PROGRAMA ELİMİZDEN GELDİĞİNCE DESTEK SUNACAĞIZ"

Belediye Başkanı Alim Karaca, "Böylesine hassas bir konuda Fethiye'nin ev sahipliğinde yapılacak programa elimizden geldiğince destek sunacağız. Şimdiden Fethiye'de bir araya gelecek tüm ekiplere başarılı bir eğitim süreci diliyorum" dedi.