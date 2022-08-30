Muğla haberi... 30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaris'te törenler ile kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü Marmaris'te törenlerle kutlandı. Program çelenk sunumunun ardından Kaymakamlık binasında tebrigat ve Atatürk Meydanı'nda kutlamalar ile devam etti.

Atatürk Meydanı'nda Atatürk heykeli önünde düzenlenen törene, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Çam, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları, gaziler ile daire müdürleri katıldı. Atatürk heykeline çelenk sunumunun ardından Aksaz Askeri Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İlçe Kaymakamı Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Sevinç, Belediye Başkanı Oktay resmi araç ile tören kortejini selamladıktan sonra tören alanına oturdu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu, şiirler okundu, folklor gösterileri yapıldı.

İlçe okulları, Gaziler, İlçe Emniyet, Sahil Güvenlik, İlçe Jandarma ve Belediye ekiplerinin korteji ile tören sona erdi. Sahil Güvenlik Botu ve Askeri Savaş Gemisi Zafer Bayramı 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde vatandaşların ziyaretlerine açıldı. Gün boyunca isteyen vatandaşlar gemileri ziyaret edebilecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı 100.yıl kutlamalarında akşam 21.00 da fener alayı ve sonrasında şarkıcı Aydilge konseri yapılacak. - MUĞLA