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Muğla haber: Rotary Kulübü'nden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya Ziyaret

Yerel Haberler

Muğla haber: Rotary Kulübü'nden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya Ziyaret

Muğla haberleri... Fethiye ve Ölüdeniz Rotary Kulübü ve Rotary 2440. Bölge Guvernörü Serdar Durusüt, beraberindeki heyetle Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’yı ziyaret etti.

Fethiye ve Ölüdeniz Rotary Kulübü ve Rotary 2440. Bölge Guvernörü Serdar Durusüt, beraberindeki heyetle Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

Ziyarete Rotary 2440. Bölge Guvernörü Serdar Durusüt ve eşi Asuman Durusüt, Guvernör Yardımcısı Yeldağ Engin, Fethiye Rotary Kulübü Sekreteri İbrahim Örnek, eski Fethiye Rotary Kulübü Dönem Başkanı Değer Erdemli, Ölüdeniz Rotary Kulübü Başkanı Nazım Avcı katıldı. Görüşmede, Fethiye için planlanan projeler ele alındı.

"FETHİYE İÇİN YAPILACAK HER TÜRLÜ HİZMETTE BELEDİYE OLARAK NE YAPILMASI GEREKİYORSA YAPARIZ"

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Fethiye için yapılacak her türlü hizmette belediye olarak ne yapılması gerekiyorsa, yaparız. Rotary Kulübü'ne ziyaretleri için teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Alim Karaca Ölüdeniz Fethiye Yerel Haberler

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