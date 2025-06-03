Muğla'daki Deprem Aydın'da Şiddetle Hissedildi

Muğla'daki Deprem Aydın'da Şiddetle Hissedildi
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Muğla'daki Deprem Aydın'da Şiddetle Hissedildi
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem, Aydın merkez ve ilçelerinde şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin ardından Aydınlı vatandaşlar sokağa çıktı ve kısa süreli panik yaşandı. Ekipler, bölgede olumsuz bir durum olup olmadığını kontrol ediyor.

Muğla'daki deprem Aydın'da hissedildi

AYDIN - Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 5.8 şiddetinde deprem Aydın merkez ve ilçelerinde şiddetli şekilde hissedildi.

AFAD verilerine göre Marmaris açıklarında saat 02.17 sıralarında yerin 67.91 kilometre derinliğinde 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem Muğla ve Aydın'ın ilçelerinde şiddetli şekile hissedildi. Depremi hisseden Aydınlı vatandaşlar sokağa çıkarken, kısa süreli panik yaşadı. Bölgede ekiplerin deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına dair saha tarama çalışmaları sürerken şu ana kadar olumsuz bir duruma rastlanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM KILINÇ - Yerel
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