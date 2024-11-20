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Muğla'da Zeytin Çiçeği Kısa Film Yarışması Hazırlıkları

Muğla'da Zeytin Çiçeği Kısa Film Yarışması Hazırlıkları
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Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'ı ziyaret ederek, Muğla'da gerçekleştirilecek 'Muğla Zeytin Çiçeği Kısa Film Yarışması' hakkında bilgi verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri ile Türkiye Beyazay Derneği tarafından Muğla'da gerçekleştirilecek 'Muğla Zeytin Çiçeği Kısa Film Yarışması' programına katılmak için Muğla'ya gelen Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı, AK Parti 22 ve 23'üncü Dönem İstanbul Milletvekili Lokman Ayva Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva7ın yanı sıra, Genel Başkan Yardımcısı Selda Selimoğlu, Muğla Şube Başkanı Pınar Boyacı, Koordinatör Gülşen Yavuz, Genel Sekreter İlham Kahraman ve Muğla Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Bayhan da hazır bulundu.

Ziyarette dernek çalışmaları hakkında Rektör Kaçar'a bilgi verilirken, gerçekleştirilecek ödül töreni etkinliğine davet edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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