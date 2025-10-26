Muğla'da Umre Yolcularına Eğitim Semineri Düzenlendi

Muğla'nın Ortaca İlçe Müftülüğü tarafından, kutsal topraklara gidecek umre yolcularına yönelik "Umre Eğitim Semineri" düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umre ibadetini yerine getirmek üzere Ortaca'dan kutsal topraklara gidecek vatandaşlar, Kurs Camii Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere katıldı. Arıkbaşı Camii İmam Hatibi Ramazan Gümüş'ün rehberliğinde düzenlenen programda toplam 34 umreci yer aldı.

Seminerin açılışında İlçe Vaizi Ahmet Ali Kurt, "Umre Yolculuğundan Önce Maddi ve Manevi Hazırlık" ile "Bir Arada Yaşama Bilinci" konularında bilgilendirmede bulundu.

İlçe Müftüsü Mahmut Atıcı, "Umre Menasiki, Görevleri ve Hikmetleri" başlıklı sunumunda umrenin manevi yönüne dikkat çekerek şunları söyledi; "Bütün ibadetlerde olduğu gibi umrede de ilk şart Allah rızasıdır. Sabır ve sebatla yapılan ibadet, ancak Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya vesile olur. Rabbim yapacağınız umre ibadetini kabul eylesin"

Programın devamında İlçe Vaizi Fatma Zehra Uluer, kadınlara yönelik olarak "Kadınlara Özgü Konular" başlıklı sunum yaptı. Seminer, İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin MERS-COV virüsü ve menenjit aşısı hakkında bilgilendirmesiyle sona erdi. - MUĞLA