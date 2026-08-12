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Muğla'da Türk Bayrağını Yakan Kadın Aranıyor

Muğla'da Türk Bayrağını Yakan Kadın Aranıyor
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı Türk bayrağı, gece saatlerinde yoldan geçen bir kadın tarafından çakmakla yakıldı. Sabah iş yerini açan mağaza sahipleri durumu fark edip polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenmeye çalışılan kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA)- Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı bulunan Türk bayrağı, yoldan geçen bir kadın tarafından yakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Kurşunlu Meydanı çevresinde meydana geldi. Bir mağazanın önünde asılı bulunan Türk bayrağını fark eden kadın, bayrağı elindeki çakmak ile yaktı.

Sabah saatlerinde iş yerini açan mağaza sahipleri, Türk bayrağının yakılmış olduğunu fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Polis ekipleri, görüntülerden kimliğini belirlemeye çalıştığı kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: ANKA
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