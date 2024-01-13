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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Şehitler İçin Toplu Taşıma Araçlarında İlginç Bir Uygulama Yaptı

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Pençe Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Mehmetçikler için Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarının ışıklı tabelalarındaki güzergah isimleri yerine 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez' yazısı yazdı. Terör örgütü PKK'ya kınama mesajı olarak nitelendirilen bu uygulama, tüm Türkiye'de takdirle karşılandı.

Pençe Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Mehmetçikler için Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarının ışıklı tabelalarındaki güzergah isimleri yerine 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez' yazısı yazdı.

Terör örgütü PKK, Kuzey Irak'taki bir üs bölgesine sızma girişimi sırasında çıkan çatışmalarda 9 asker şehit olmuştu. Şehit haberlerinin ardından tüm Türkiye'de terör örgütü PKK'ya kınama mesajları gelirken, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı toplu taşıma araçlarına 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' yazısı yazıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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