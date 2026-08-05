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Marmaris'te Teknede Yangın: Denize Açığa Çekildi

Marmaris'te Teknede Yangın: Denize Açığa Çekildi
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Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Karacasöğüt Mahallesi'ndeki limanda bağlı bulunan teknede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Karacasöğüt Mahallesi'ndeki limanda bağlı bulunan teknede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler teknenin büyük bölümünü sararken, yangının çevredeki ormanlık alana sıçrama ihtimaline karşı ekipler harekete geçti. Olası bir orman yangınının önüne geçmek amacıyla yanan tekne, denizde açığa çekildi.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin yangını kontrol altına almak ve alevlerin çevreye yayılmasını önlemek için müdahalesi sürüyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
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