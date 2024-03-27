Muğla'da Seçim Güvenliği Toplantıları Yapıldı

Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçelerinde 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan seçimler ile ilgili olarak alınan ve alınacak olan önlemlerin görüşüldüğü İlçe Seçim Güvenliği Toplantıları yapıldı.

Fethiye ve Dalaman İlçesi'nde ilçe kaymakamlarının başkanlığında ilçe emniyet müdürlerinin ilçe jandarma komutanlarının ve ilgili birim müdürlerinin katılımı ile ilçe güvenlik toplantıları yapıldı.

Fethiye İlçe Seçim Güvenliği Toplantısı'na Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş başkanlık etti. Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı jandarma Yarbay Mustafa Çiçek ve ilgili birim müdürleri katıldı.

Dalaman İlçe Seçim Güvenliği Toplantısı'na ise Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta başkanlık etti. Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Raşit Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Ahmet Kürşat Öncel katıldı.

Her iki ilçede de düzenlenen toplantılarda 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerin, huzur ve güven içinde gerçekleşebilmesi için alınan ve alınacak olan tedbirler görüşüldü. - MUĞLA