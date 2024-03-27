Üye Girişi
Haberler

Muğla'da Seçim Güvenliği Toplantıları Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçelerinde 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan seçimler ile ilgili olarak alınan ve alınacak olan önlemlerin görüşüldüğü İlçe Seçim Güvenliği Toplantıları yapıldı.

Fethiye ve Dalaman İlçesi'nde ilçe kaymakamlarının başkanlığında ilçe emniyet müdürlerinin ilçe jandarma komutanlarının ve ilgili birim müdürlerinin katılımı ile ilçe güvenlik toplantıları yapıldı.

Fethiye İlçe Seçim Güvenliği Toplantısı'na Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş başkanlık etti. Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı jandarma Yarbay Mustafa Çiçek ve ilgili birim müdürleri katıldı.

Dalaman İlçe Seçim Güvenliği Toplantısı'na ise Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta başkanlık etti. Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Raşit Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Ahmet Kürşat Öncel katıldı.

Her iki ilçede de düzenlenen toplantılarda 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerin, huzur ve güven içinde gerçekleşebilmesi için alınan ve alınacak olan tedbirler görüşüldü. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dalaman Fethiye Muğla Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Burak Gündüz kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Çifteler Belediye Başkan adayı Burak Gündüz kaç yaşında, nereli? DEM Parti Sinop Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sinop Merkez adayı Sedef Karakurt kimdir? DEM Parti Rize Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Merkez adayı Nurettin Aydın kimdir? Hüseyin Tosun kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Beylikova Belediye Başkan adayı Hüseyin Tosun kaç yaşında, nereli? İlker Yiğit Çetin kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Alpu Belediye Başkan adayı İlker Yiğit Çetin kaç yaşında, nereli? DEM Parti Rize Pazar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Pazar adayı Metin Gök kimdir? DEM Parti Rize Ardeşen Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Ardeşen adayı Ahmet Özdakak kimdir? DEM Parti Osmaniye Toprakkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Osmaniye Toprakkale adayı Meltem Taşkın kimdir? DEM Parti Osmaniye Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Osmaniye Merkez adayı Ziver Gümüş kimdir? DEM Parti Niğde Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Niğde Merkez adayı Başak Caner Aktaş kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede oy kullanacak, hangi okulda? Liderler nerede oy kullanacak? Özhaseki vatandaşlarla neden tartıştı? Olay ne, ne oldu? DEM Parti Niğde Bor Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Niğde Bor adayı Ayten Yıldırım kimdir? DEM Parti Nevşehir Ürgüp Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir Ürgüp adayı Nazım Kaya kimdir? DEM Parti Nevşehir Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir Merkez adayı Helin Elif Geyik kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title