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Muğla'da sağlık meslek liseleri öğrencilerine oryantasyon eğitimi verildi

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2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte, Yatağan Sağlık Meslek Lisesi, Şifa Hatun Sağlık Meslek Lisesi ve Zübeyde Hanım Hasta ve Yaşlı Bakım Okulu'ndan staja başlayan öğrencilere oryantasyon eğitimi verildi. Eğitim, kurumun Eğitim Birimi Koordinasyonu tarafından düzenlendi. Oryantasyon eğitimine katılan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Salih Akkuş ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Gülay Karaduman, tüm öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim ve öğretim yılı için sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl diledi. Eğitimde, öğrencilere kurumun işleyişi, hasta bakımı süreçleri ve stajyer olarak uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı. Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Salih Akkuş, konuşmasında öğrencilere mesleki gelişimlerinde bu staj döneminin büyük önem taşıdığını vurgularken, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Gülay Karaduman ise öğrencilerin sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma noktasındaki katkılarına dikkat çekti. Yeni eğitim-öğretim yılı ile birlikte başlayan staj programının, öğrencilere mesleki tecrübe kazandırmasının yanı sıra, sağlık sektöründe başarılı bir kariyer için önemli bir adım olduğu belirtildi. - MUĞLA

2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte, Yatağan Sağlık Meslek Lisesi, Şifa Hatun Sağlık Meslek Lisesi ve Zübeyde Hanım Hasta ve Yaşlı Bakım Okulu'ndan staja başlayan öğrencilere oryantasyon eğitimi verildi. Eğitim, kurumun Eğitim Birimi Koordinasyonu tarafından düzenlendi.

Oryantasyon eğitimine katılan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Salih Akkuş ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Gülay Karaduman, tüm öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim ve öğretim yılı için sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl diledi. Eğitimde, öğrencilere kurumun işleyişi, hasta bakımı süreçleri ve stajyer olarak uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Salih Akkuş, konuşmasında öğrencilere mesleki gelişimlerinde bu staj döneminin büyük önem taşıdığını vurgularken, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Gülay Karaduman ise öğrencilerin sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma noktasındaki katkılarına dikkat çekti.

Yeni eğitim-öğretim yılı ile birlikte başlayan staj programının, öğrencilere mesleki tecrübe kazandırmasının yanı sıra, sağlık sektöründe başarılı bir kariyer için önemli bir adım olduğu belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Meslek Lisesi Salih Akkuş Yatağan Gülay

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