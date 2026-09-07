Muğla'da Orman Yangını: 13 Helikopter ve 7 Uçakla Müdahale Sürüyor
Muğla'nın Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına 13 helikopter, 7 uçak, 32 arazöz, 9 su tankeri, 7 dozer ve 187 personelle havadan ve karadan müdahale ediyor.
Haber: Esma TURAN
(MUĞLA) - Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye bağlı Yaraş Mahallesi yakınlarında saat 05.40 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Yangına 13 helikopter, 7 uçak, 32 arazöz, 9 su tankeri, 7 dozer ve 187 personel ile müdahale ediliyor.
Kaynak: ANKA