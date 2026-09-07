Muğla'da Orman Yangını: 13 Helikopter ve 7 Uçakla Müdahale Sürüyor

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye bağlı Yaraş Mahallesi yakınlarında saat 05.40 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangına 13 helikopter, 7 uçak, 32 arazöz, 9 su tankeri, 7 dozer ve 187 personel ile müdahale ediliyor.

Kaynak: ANKA