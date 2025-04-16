Muğla'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Ekiplerine İş Başı Eğitimi Tamamlandı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde orman yangınlarıyla mücadelede görev alan arazöz ve yangın söndürme ekiplerinin 2025 yılı iş başı eğitimleri tamamlandı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde görev yapan arazöz ve yangın söndürme ekiplerine yönelik iş başı eğitimleri Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapıldı. 12 Orman İşletme Müdürlüğü personeline yönelik yapılan iş başı eğitimlerine bölgede bulunan orman gönüllüleri de katıldı. Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür Yılanlı ve Muğla Orman İşletme Müdürlüğü iş başı eğitimine katılarak uygulamalı eğitimleri yerinde takip etti.

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli tüm işletmelerdeki eğitimleri yerinde takip etti. Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Mühendisleri ve Yangın Uzmanları Hasan Altınbağ, Mehmet Oruç ve İlker Yaslan tarafından ekiplere iş başı eğitimi verildi. Ayrıca İş Güvenliği uzmanları tarafından iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verildi. - MUĞLA