Muğla'da Hilton Oteli'nin Golf Sahası Projesine Karşı Eylem

ESMA TURAN

(MUĞLA)- Muğla'da, Dalaman Hilton Oteli'nin Ortaca Sarıgerme'de hayata geçireceği 18 delikli Golf Sahası Projesi için ormanlık bölgede ağaç kesimi yapılmasına karşı, bölge halkı ve çevreciler otel önünde eylem ve basın açıklaması gerçekleştirdi.

Dalaman Hilton Otel'in Ortaca ilçesinde Sarıgerme'de hayata geçireceği bin 100 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel ve 18 delikli Golf Tesisi Projesi için 6 Mayıs'ta alanda ağaçlar kesilmeye başlandı. Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz çevre gönüllüleri, Dalyan Derneği, Muğla Çevre Platformu ve Sandrası Koruma Platformu üyeleri Hilton Otel önünde eylem yaptı.

"GEÇEN SENE YANGINDA BU SENE TURİZM AMAÇLI TAHRİP EDİLİYOR"

Açıklamayı okuyan Semih Gümüş, şunları söyledi:

"Dalaman Hilton Otelinin Sarıgerme'de hayata geçireceği 1300 dönüm alanda yapılacak 18 delikli Golf Sahası Projesi için ormanlık bölgede ağaç kesimi yapılmaya başlandığını tespit ettik. Yetkililerden öğrendiğimize göre kesim çalışmaları yapılan alan Turizm Bakanlığı tarafından söz konusu otele turizm amaçlı olarak tahsis edilmiş. Projenin uygulamaya konulmasıyla içinde çalıların ve çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alan temizlenerek golf sahası haline getirilecek. Geçtiğimiz yıllarda orman yangınlarıyla önemli oranda kaybettiğimiz orman varlığımız şimdi de turizm amaçlı tahsislerle tahrip edilerek yok edilmek isteniyor. Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ise, 1980'li yıllarda Turizm Bakanlığı tarafından söz konusu otele turizm amaçlı tahsis edilen alanda orman işletmesi ekiplerinin kesim planlaması yapılan ağaçların kesim işlemini yapacaklarını belirttiler.

"ORMAN ÖRTÜSÜ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE TAHRİP EDİLECEK"

Yaklaşık 1500 adet çam ve okaliptüs ağacı kesilecek. Muğla ve bölge turizmine önemli katkısı olacağı söylenen bu proje için mevcut orman örtüsü önemli ölçüde tahrip edilecek. Orman, toprağıyla, hayvanlarıyla bir bütündür, bir ekosistemdir. Golf turizmi için arazi seçiminde kıyı ve ormanların tercihi, arazinin rasyonel kullanılması için yanlış bir tercihtir. Golf sporu yapılan gelişmiş ülkelerde, golf alanları belirlenirken, işe yaramaz araziler, eski çöp depolama alanları seçilir. Yeşil görünümünün altında golf sahaları, doğaya ilaçlarla zehir saçan, su kaynaklarını acımasızca sömüren, ektiği yapay çimler dışında hiçbir canlının yaşamasına mahal vermeyen alanlardır. Çimenlerin uygun koşullarda tutulabilmesi için de çok fazla su gerekmektedir. Bölgemiz iklim değişiklikleri nedeniyle hızla kuraklaşmaktadır. Su kaynaklarımızın kısıtlı olduğu sıcak iklim kuşağındaki bölgemizde bu golf yatırımı planlanırken, doğaya ve su kaynaklarımıza verdiği zarar ve bunun maliyeti göz önüne alınmamıştır.

"BÖYLE BİR YATIRIMA KALKIŞMASI KABUL EDİLEMEZ"

Golf sahaları yeraltı sularının tükenmesi ve kirlenmesi konusunda büyük tehdit oluşturmaktadır. Golf sahalarının çok fazla su gereksiniminin yanı sıra, çimenlerin yıl boyunca golf oynanabilecek durumda tutulabilmesi için çok fazla miktarda kimyasal gübre ve ilaçlar kullanılmaktadır. Bir golf sahasının yıllık kimyasal gübre ve ilaç kullanımı, tarımda kullanılan miktarın altı katı daha fazladır. Bu kimyasal maddeler, daha sonra yeraltına sızarak yeraltı su kaynakları ya da çevredeki yüzey su kaynaklarının kirlenmesine sebep olmaktadır. Bütün bu gerçekler ortadayken Hilton Oteli'nin sırf daha fazla maddi kazanç sağlamak uğruna doğal kaynakları, mevcut ekosistemi ve yöredeki yaşamı hiçe sayarak böyle bir yatırıma kalkışması kabul edilemez. Yapılan tahribatı durdurmak ve projenin iptalini sağlamak için kanuni haklarımızı kullanacağımızı ve gereken hukuki girişimleri yapacağımızı duyururuz."