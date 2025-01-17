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Muğla'da Gençlik Hizmetlerine Rehberlik Programı Düzenlendi

Muğla'da Gençlik Hizmetlerine Rehberlik Programı Düzenlendi
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Muğla'nın farklı ilçelerinde gerçekleştirilen 'Gençlik Hizmetlerinde Yerinde Rehberlik' programı kapsamında, gençlere yönelik manevi hizmetler ve ihtiyaçlar incelendi, çeşitli görüşmeler yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Daire Başkanlığı ile Muğla İl Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Gençlik Hizmetlerinde Yerinde Rehberlik" programı kapsamında, Muğla'nın dört bölgedeki gençlik hizmetlerine yönelik ziyaretler gerçekleştirildi.

Program çerçevesinde, Marmaris, Milas, Yatağan ve Bodrum ilçelerinde, gençlere yönelik manevi rehberlik faaliyetleri yerinde incelendi ve danışmanlarla istişarelerde bulunuldu. Marmaris İlçe Müftülüğü ve Diyanet Gençlik Merkezi ziyaret edilerek, gençlere yönelik yürütülen faaliyetler değerlendirildi. Milas'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) öğrenci yurdu ziyaret edilerek yurt müdürü ve manevi danışmanlarla buluşuldu. Ziyaret sırasında, gençlerin bakım beklentilerinin karşılandığı ya da gidişatların durumları görüşüldü. Yatağan'da İlçe Müftülüğü ve Diyanet Gençlik Merkezi'ne yapılan ziyaret, manevi tedavi ve sahadaki etkiler ele geçirildi. Gençlere yönelik hizmetlerin daha etkin hale getirilmesi için çeşitli öneriler tartışıldı. Bodrum'da Diyanet Gençlik Merkezi ziyaret edilerek, manevi danışmanlarla bir araya gelindi. Diyanet İşleri Başkanlığı ülkelerinin gençlik yelpazesi ve etkileri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. İlçe Müftü Vekili ve Şube Müdürü Mücahit Demiroğlu, İlçe Gençlik Koordinatörü Mustafa Ertürk ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bodrum sorumlusu Hüseyin Gerze'ye teşekkür edildi. Ardından açıklama yapan Muğla İl Diyanet Gençlik Koordinatörü Cüneyt Çakır, "Ziyaretlerimizde çocuklarımızı kabul eden Marmaris Müftümüz Dr. Yunus Acar, Milas Müftümüz Yusuf Yaşar ve Yatağan Müftümüz Durmuş Ali Çetmi'ye, Gençlik Koordinatörlerimize ve Şube Müdürlerimize ziyaretlerimize teşekkür ederek" teşekkür etti.

Ziyaretlere, Diyanet İşleri Başkanlığı Şefi Murat Demir, Eğitim Uzmanı İbrahim Halil Onur ve Muğla İl Diyanet Gençlik Koordinatörü Vaiz Cüneyt Çakır katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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