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Muğla'da Genç Ofis'teki ÜNİDES tanıtım toplantısına gençler yoğun ilgi gösterdi.

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Muğla'da Genç Ofis'teki ÜNİDES tanıtım toplantısına gençler yoğun ilgi gösterdi.
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Muğla'da gençleri proje üretmeye ve gönüllülüğe teşvik etmek için Genç Ofis'te ÜNİDES Projeleri tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya yoğun katılım gösteren gençlere proje hazırlama ve başvuru süreçleri anlatıldı, desteklerin süreceği belirtildi.

Muğla'da gençlerin proje üretmelerini ve gönüllülük çalışmalarına katılımlarını teşvik etmek amacıyla ÜNİDES Projeleri Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Genç Ofis'te gerçekleştirilen toplantıya gençler yoğun katılım sağladı. Toplantıda ÜNİDES programı hakkında kapsamlı bilgilendirme yapılırken proje hazırlama aşamaları, başvuru süreçleri ve başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı. Gençlerin fikirlerini somut projelere dönüştürmelerine katkı sunmayı amaçlayan toplantıda, proje geliştirme süreçleri ve gençlerin gönüllülük faaliyetlerinde daha aktif rol almalarının önemi üzerinde duruldu. Yetkililer, gençlerin üretkenliklerini desteklemek, yeni fikirler geliştirmelerine imkan sağlamak ve gönüllülük çalışmalarını yaygınlaştırmak amacıyla bilgilendirme ve destek faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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