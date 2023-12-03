Muğla'da Engelliler Farkındalık Günü Etkinlikleri Düzenlendi

03 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nde Muğla'nın Marmaris ilçesinde Engelli ve Aileleri Birliği Derneği tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Atatürk Meydanı'nda yapılan konuşmaların ardından dernek üyeleri ve ilçe protokolü Günnücek Milli Parkı'nda gerçekleşen etkinliğe katıldı. Etkinlikte perküsyon grubu, müzik konserleri, balon sanatçısı ve doğum günü sürprizi gibi etkinlikler yer aldı.

03 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nde, Muğla'nın Marmaris ilçesi Engelli ve Aileleri Birliği Derneği bir dizi etkinlik düzenledi.

Atatürk Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemi üzerine konuşmalar yapıldı. Atatürk meydanı programından sonra dernek üyeleri ve ilçe protokolü Günnücek Milli Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

03 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık günü sebebi düzenlenen etkinlik programı, sabah saat 10.00'da Atatürk Meydanı'nda başladı. Etkinlikte, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Enabirder başkanı Tulgay Hasar, engellilerin toplum içindeki yerine vurgu yaparak birlik ve dayanışma konuşması yaptı.

Atatürk Meydanı'ndaki farkındalık dayanışma etkinliğinin ardından ENABİRDER (engelli ve aileleri birliği derneği) Günnücek Milli Parkı'ndaki programa katıldı. Günnücek Milli Park'ta düzenlenen programa, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Milli Parklar Müdürü Mesut Gümüş, Belediye Başkan Yardımcıları Suzan Zift ve İhsan Öztürk, Meteoroloji Müdürü Mehmet Altu, Marmaris Müzik Emekçileri derneği ve siyasi parti temsilcileri de katılım sağladı.

Dolu dolu geçen etkinlikte özel çocuklardan oluşan perküsyon grubu darbuka şov yaptı, Marmaris Müzik Emekçileri Derneği sanatçıları, kurdukları sahnede konser verdi, eğlenceli müzikler eşliğinde davetliler gönüllerince eğlenirken, balon sanatçısı çocuklara şekilli balonlar yaptı, pamuk şekerler dağıtıldı, Marmaris Belediyesi ikram çadırı kurarak yiyecek ve içecek ikramlarında bulundu. Doğum günü olan engelli bireyler için doğum günü pastası sürprizi yapıldı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya etkinlikte yaptığı konuşmada "Marmaris'imizde engelsiz yaşamın hayatın her alanında her anında sonuna kadar yaşandığı bir şehir olmasını temenni ediyorum. Bunun içinde yerel yönetimimizle belediyemizle ve bağlı kurumlarımızla bu çalışmamız ve mücadelemize beraber yapmış olacağız bu şehrin güzelliklerini beraberce yaşayacağız" dedi.

Etkinlik sonunda İlçe Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri engelli ve ailelerine çeşitli hediyeler takdim ederken renkli balonların gökyüzüne bırakılması ile birlikte etkinlik sona erdi. - MUĞLA