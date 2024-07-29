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Muğla'da bot çarpışması sonucu hayatını kaybeden genç kaptan Osmaniye'de toprağa verildi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen bot çarpışması sonucu hayatını kaybeden genç kaptan Güllü Torun Vasilev, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı ve defin töreninde Torun'un yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Muğla'da botların çarpışması sonucu hayatını kaybeden genç kaptan, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek açıklarında Ayten Koyu mevkiinde gece saatlerinde 2 botun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 28 yaşındaki kaptan Güllü Torun Vasilev ölmüştü. Genç kadın için memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından genç kadının cenazesi yeni mezarlığa defnedildi. Cenaze namazında Torun'un yakınları zor anlar yaşadı.

Boğaziçi Mahalle Muhtarı Ömer Pehlivanoğlu, genç kadının ailesine başsağlığı diledi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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