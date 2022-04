Muğla'da bayram öncesi gıda denetimleri arttırıldı

MUĞLA (İHA) - Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tüm il genelinde Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimleri arttırıldı. Toplum sağlığı için özellikle bayram öncesi tüketimi yoğun olan unlu mamullerin üretim yapıldığı işletmelere 13 ilçede eş zamanlı gıda denetimleri yapıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Toplum sağlığı için 120 denetim elemanımızla 13 ilçede bayram öncesi özellikle unlu mamuller üreten işletmelere denetimleri arttırdık. Her daim sıklıkla yapılan denetimlerimizi Ramazan Bayramı öncesi bayramı bayram gibi yaşamanız ve sağlıklı gıdaları tüketebilmeniz için tüm ekip olarak sahadayız. Buradan ülkenin çeşitli yerlerinden gelen ve meslektaşlarımıza denetim sırasında uygulana şiddet haberlerinden duyduğumuz üzüntüyü de söylemeden geçemeyeceğim. Şiddeti toplum olarak hiçbir yerde mazur göremezken, toplum sağlığı için canla başla çalışan meslektaşlarımıza uygulanan her türlü şiddeti kınıyor, toplumu bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Her seferinde ihbar mekanizmasının önemine değinerek tekrar hatırlatmak isterim. Alışveriş yaparken ya da sonrasında olumsuz durumla karşılaşan tüketicilerin, Alo 174 Gıda Hattı'na veya "0501 174 0 174" numaralı telefona ihbarda bulunmalarını istiyoruz. Gıda güvenliğiniz güvencemiz altında diyor, herkese sevdikleriyle kucaklaştığı sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmesini diliyorum." dedi. - MUĞLA

