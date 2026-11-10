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Muğla’da Atatürk saygıyla anıldı

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Muğla’da Atatürk saygıyla anıldı
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde Muğla’da düzenlenen tören ve programlarla anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Muğla'da düzenlenen tören ve programlarla anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından anma programı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda devam etti. Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan programda, Atatürk'ün hayatı, fikirleri ve Cumhuriyet'e bıraktığı miras anlatıldı. Programda konuşan Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi Müdürü Gürhan Karabacak, Atatürk'ün yalnızca bir asker ve devlet adamı değil, aynı zamanda aklı ve bilimi rehber edinen büyük bir düşünce insanı olduğunu ifade etti. Atatürk'ün vefatının ardından milletin büyük bir yasa büründüğünü belirten Karabacak, bu ayrılığın onun fikirlerinin, eserlerinin ve bağımsızlık mücadelesinin sona erdiği anlamına gelmediğini söyledi. Atatürk'ü anlamanın yalnızca 10 Kasım'da saygıyla anmak olmadığını vurgulayan Karabacak, "Atatürk'ü anlamak, onun aklını ve bilimi rehber edinen düşünce yapısını, bağımsızlık tutkusunu ve çağdaşlaşma idealini yaşamımıza taşımaktır. Atatürk, milletimizin en zor günlerinde umudunu kaybetmeyen, milletine güvenen ve bağımsızlığa inanan büyük bir liderdir" dedi.

Cumhuriyet'in gelecek nesillere bırakılan en önemli miras olduğunu kaydeden Karabacak, gençlere de seslenerek eğitim, bilim ve üretimin önemine dikkat çekti. Karabacak, gençlerin çok okumaları, araştırmaları, sorumluluk almaları ve ülkenin geleceği için çalışmaları gerektiğini belirtti. Atatürk'ün fikirleri yaşatıldığı, Cumhuriyet'in değerleri korunduğu ve gençlerin bu mirasa sahip çıktığı sürece aramızda yaşamaya devam edeceğini ifade eden Karabacak, konuşmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yıl dönümünde rahmet, minnet, özlem ve saygıyla anarak tamamladı.

Anma programı, öğrenciler tarafından hazırlanan etkinliklerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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