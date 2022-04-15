MUĞLA (İHA) - Muğla'da 71 Diyabetli çocuğa sensör cihazı dağıtımı yapıldı

MUĞLA - Muğla'da 'Muğla şekerleri' adı verilen İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Tip-1 Diyabetli çocuklara sensör cihazı alımı çalışmaları sonucu 71 aileye cihaz dağıtımı yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM B salonunda yapılan törene Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, sağlık personeli ve diyabetli çocuklar ile aileleri katıldı.

Diyabetli çocukların günlük kan şekeri ölçümü ile günde 8-10 defa parmakları delinerek yapılan ölçüm artık sensör cihazı ile parmaklar delinmeden yapılacak. Muğla'da yaklaşık 200 Tip-1 diyabetli çocuk bulunduğu açıklanırken, bunlardan 71'ine sensör cihazı verildi.

Törende konuşan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi uzmanı Dr. Gülay Can Yılmaz, "Türkiye'de ilk defa 2016 yılında bir çalışma yapıldı. Şu anda Türkiye genelinde 18 yaş altı diyabetli çocuk sayısının 20 bin civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Muğla'da ise bu rakam 200 civarında" dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "İnşallah bundan sonra hiçbir diyabet hastası çocuklarımız bundan sonraki süreçte daha konforlu ve daha güzel bir şekilde yaşayacak. Parmakları acımadan yaşantılarına devam edecekler. Bugün burada 71 tane çocuğumuza cihaz verilecek. Bundan sonraki süreçte sanırım toplam 200'e yakın çocuğumuz var. Bu çocuklarımıza da ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.