Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de gece yarısı şiddetli deprem
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü

Trump'ın tarihi kararı, komşuyu sokaklara döktü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar

İşte 41 yıllık terör mücadelesinin ekonomiye maliyeti
Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor

Davutoğlu, bir vekilini daha AK Parti'ye kaptırıyor

Muğla'da 6 Büyüklüğünde Deprem Hissedildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, Muğla ve çevre illerde hafif şekilde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Akdeniz'deki 6 büyüklüğündeki deprem Muğla'da hissedildi MUĞLA - Akdeniz açıklarındaki 6 büyüklüğündeki deprem Muğla ve çevre illerde de hafif şekilde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 01.52'de yerin 20.41 kilometre derinliğinde merkez üssü Akdeniz açıkları olan 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla genelinde ve çevre illerde hafif şekilde hissedildi. Meydana gelen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ÖLMEZ - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Türkiye konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı geri adım atmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.