Muğla'da 6 bin 417 konutun hak sahipleri belirlendi

Muğla'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında inşa edilecek 6 bin 417 konut için kura çekimi yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yürütülen 500 bin sosyal konut projesinin Muğla ayağında kura heyecanı yaşandı. Muğla merkez başta olmak üzere Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerini kapsayan projede toplam 6 bin 417 konutun hak sahibi çekilen kuralarla netleşti.

TOKİ'den Muğla'ya dev yatırım

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren TOKİ Uygulama Daire Başkanı Fikret Dikkanoğlu, TOKİ'nin Muğla'daki faaliyetlerine dikkat çekerek "Muğla genelinde bugüne kadar yaklaşık 60 milyar TL yatırım bedeliyle; 1380 adedi devam eden toplam 6 bin 444 konut, 76 dükkan, 44 köy evi, 5 hastane, 8 cami ve 2 millet bahçesi başta olmak üzere okul ve öğrenci yurtlarını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bugün burada, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Bakanımız Murat Kurum'un vizyonuyla hayata geçirilen 500 bin sosyal konut kampanyasının hak sahiplerini belirlemenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Dikkanoğlu, Muğla'da projeye 60 bin 456 geçerli başvuru yapıldığını belirterek, "Bu yoğun talep, vatandaşımızın devletine olan güveninin bir göstergesidir. İsimleri çıkmayan vatandaşlarımız üzülmesin; hedefimiz ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar bu mahalle kültürünü yaşatan projeleri sürdürmektir" diye konuştu.

Vali Akbıyık: "Yüksek kira sorunu çözülecek"

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ise törende yaptığı konuşmada, projenin bölgedeki konut sıkıntısına ve fahiş kira artışlarına çözüm olacağını vurguladı. Vali Akbıyık, "Muğla'mızda bugün büyük bir sevince tanıklık ediyoruz. 6 bin 417 ailemiz yeni yuvalarına kavuşuyor. Bu projeyle ilimizde önemli bir sorun olan konut ihtiyacı büyük ölçüde karşılanacak, yüksek kira bedellerinde ciddi bir rahatlama sağlanacaktır. Devletimiz, asrın felaketinden sonra deprem bölgesinde nasıl 450 binden fazla bağımsız bölümü kısa sürede tamamladıysa, sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor" dedi.

Vali Akbıyık ayrıca, Muğla'nın tarihi dokusunu ve doğasını koruyarak yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımların süreceğini ifade ederek, projenin hayata geçirilmesinde emeği olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Murat Kurum olmak üzere tüm TOKİ çalışanlarına teşekkür etti.

Konutların dağılımı ve gelecek vizyonu

Kura çekimiyle birlikte; Muğla merkez, Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde yapılacak konutların sahipleri dijital kura yöntemiyle belirlendi. Yeni konutların, sadece birer bina değil; mahalle kültürünü yaşatan, sosyal donatıları tam ve depreme dayanıklı güvenli yapılar olacağı vurgulandı.

Program, protokolün hak sahiplerini tebrik etmesiyle sona erdi. - MUĞLA

