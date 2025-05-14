Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

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Muğla'da 6.0 Büyüklüğünde Deprem: Vali Olumsuzluk Yok Dedi

Muğla'da 6.0 Büyüklüğünde Deprem: Vali Olumsuzluk Yok Dedi
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Ege Denizi'nde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından Muğla Valisi İdris Akbıyık, olumsuzluk yaşanmadığını ve gelişmelerin takip edildiğini açıkladı. Depremin merkez üssü Datça'ya 155 km uzaklıkta bulunduğu belirtildi.

Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla'da hissedilen depremin ardından açıklama yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık ; "Herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır, gelişmeler yakından takip edilmektedir" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 01.52'de Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6.0 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Datça'ya yaklaşık 155 kilometre uzaklıkta ve 20 kilometre derinlikte olduğu bildirildi. Depremin ardından Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "İlimiz Datça ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde meydana gelen deprem sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. 112 Acil Çağrı Merkezi, bölge jandarma unsurları ve muhtarlıklarla iletişim kanalları açık olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verdi.

Valilik ve ilgili birimlerin bölgede durumu anlık olarak izlemeye devam ettiği, muhtemel bir risk durumuna karşı tüm önlemlerin alındığı belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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