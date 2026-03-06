Vali Akbıyık gençlerle çalıştayda buluştu

Muğla Valiliği himayesinde, "Gençliğin Enerjisi, Muğla'nın Gücü" sloganıyla ilan edilen 2026 Gençlik Yılı kapsamında düzenlenen "Gençlik Çalıştayı", Vali Dr. İdris Akbıyık'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Dr. İdris Akbıyık, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, 2026 yılını neden "Gençlik Yılı" ilan ettiklerini ve bu kapsamda yürütülen bilimsel hazırlıkları anlattı. Gençlik yılının sadece bir isimden ibaret olmadığını vurgulayan Akbıyık, her ay için özel bir tematik konu belirlediklerini ifade etti.

Vali Akbıyık, takvimi şu sözlerle detaylandırdı: "Ocak ayı ilan ayıydı, Şubat ayında ise çevreden kültüre, dijital bağımlılıktan eğitime kadar 30'a yakın faaliyet gerçekleştirdik. Sanat farkındalığı, milli ve manevi değerler, sağlıklı gençlik, yerel kültür, tarih, turizm ve çevre gibi 12 aya yayılan 12 tematik konuda etkinliklerimiz devam edecek"

Konuşmasında gençliğin en büyük düşmanının bağımlılıklar olduğunu hatırlatan Vali Akbıyık, özellikle teknoloji bağımlılığına dikkat çekti. Sosyal medyanın ve internetin bireyleri düşünmekten, kitap okumaktan ve kültürel bağlardan kopardığını belirten Akbıyık, "Telefondan ne kadar uzak durursanız, hayatta ve eğitimde o kadar başarılı olursunuz" diyerek gençlere tavsiyede bulundu.

Çalıştayın temel amacının gençlerin fikirlerine değer vermek ve onları karar alma süreçlerine dahil etmek olduğunu belirten Vali Akbıyık, projenin farkını şu sözlerle ortaya koydu: "Biz hep büyükler olarak bir şeyler istiyoruz ama artık sizin istekleriniz ve fikirleriniz önemli. Burada söyleyeceğiniz her cümle, sadece Muğla'nın değil, belki de Türkiye'nin gençlik politikasına katkı sağlayacaktır. Bizim projemizin farkı; 'gençlik şöyle olsun' demek yerine, sizin enerjinizi ve duruşunuzu önemsememizdir"

Dünya genelindeki savaşlara ve mazlum coğrafyalardaki acılara değinen Vali Akbıyık, Türkiye'nin güçlü olmasının bölgesel barış için anahtar olduğunu vurguladı. Gazze, Doğu Türkistan ve İran'daki gelişmelere dikkat çeken Akbıyık, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Dünya Türk milletinden bir şey bekliyor. Zulümlerin ve soykırımların durması için çok çalışmak ve çok güçlü olmak zorundayız. Sizin gücünüz, Muğla'nın ve Türkiye'nin gücüdür"

Vali Akbıyık, organizasyonda emeği geçen Vali Yardımcılarına, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi dekan ve hocalarına teşekkür ederek, gençleri selamladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı